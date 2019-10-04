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Общество

Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области

Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили на волю в родных лесах Псковской области. Об этом сообщается в группу Центра спасения медвежат-сирот «ВКонтакте».

Чук, Гек и Герда, поступившие в тверской центр в конце февраля, теперь живут в Бежаницком районе.

«Медвежата набрали вес более 35 кг, что дает им шанс на благополучную зимовку, - говорится в сообщении центра. - Герда была выпущена через два дня, после выпуска братьев, после чего медвежата объединились. Возможно, они вместе залягут в берлогу. Мы на связи с инспекторами, контролирующими территорию, где были выпущены медвежата – троица находится недалеко от места выпуска».

Чтобы определять местонахождения зверей, перед освобождением каждому из них в ухо вживили чип.

В Псковской области уже живут медведи, отпущенные в лес после реабилитационного центра. В 2017 году в псковских лесах были найдены двое медвежат-сирот. Их передали на реабилитацию в международный центр спасения медведей IFAW, а затем выпустили в дикую природу в Стругокрасненском районе.

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