Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области

16:35, 04 октября 2019, ПАИ

Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили на волю в родных лесах Псковской области. Об этом сообщается в группу Центра спасения медвежат-сирот «ВКонтакте».

Чук, Гек и Герда, поступившие в тверской центр в конце февраля, теперь живут в Бежаницком районе.

«Медвежата набрали вес более 35 кг, что дает им шанс на благополучную зимовку, - говорится в сообщении центра. - Герда была выпущена через два дня, после выпуска братьев, после чего медвежата объединились. Возможно, они вместе залягут в берлогу. Мы на связи с инспекторами, контролирующими территорию, где были выпущены медвежата – троица находится недалеко от места выпуска».

Чтобы определять местонахождения зверей, перед освобождением каждому из них в ухо вживили чип.

В Псковской области уже живут медведи, отпущенные в лес после реабилитационного центра. В 2017 году в псковских лесах были найдены двое медвежат-сирот. Их передали на реабилитацию в международный центр спасения медведей IFAW, а затем выпустили в дикую природу в Стругокрасненском районе.