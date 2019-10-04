За незаконную добычу судака житель Гдовского района получил 200 часов обязательных работ

16:45, 04 октября 2019, ПАИ

За незаконную добычу судака в Чудском озере житель Гдовского района получил 200 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В апреле в районе населенного пункта Подборовье пограничники задержали 51-летнего россиянина, в автомобиле которого обнаружились порядка 80 особей судака непромыслового размера. Мужчина нарушил правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и причинил ущерб биологическим ресурсам на сумму более 240 тысяч рублей.

Мировой суд Гдовского района помимо обязательных работ запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год и 7 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.