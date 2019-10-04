Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем

16:58, 04 октября 2019, ПАИ

В Пскове детская областная больница отметила 20-летний юбилей. С праздником медицинский коллектив поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Главный врач больницы Аркадий Гохман рассказал об оснащении учреждения и о программах, в которых оно участвует. «В этом году больница получит более 180 млн рублей на приобретение оборудования. Уже состоялся аукцион на покупку рентгеновского аппарата на три рабочих места для консультативной поликлиники, идёт аукцион на проведение ремонтных работ помещения, где он будет установлен, продолжаются конкурсные процедуры по приобретению аппарата МРТ и другого оборудования», - рассказал Аркадий Гохман.

По его словам, без квалифицированных кадров вся эта техника может оказаться только лишь железом. За все годы штатная численность больницы не менялась, а дефицит кадров решается за счет совместительства. «Вопрос стоит очень остро. В 2018 году коэффициент совместительства врачей составил 2,4. То есть один работает за двоих с половиной. Это цифра – средняя по больнице, у кого-то и больше», - отметил Аркадий Гохман и добавил, что больница очень ждёт 38 студентов-целевиков, обучающихся сейчас в вузах, и 8 специалистов из ординатуры.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов вспомнил этап строительства больничного комплекса. В 2003 году он был назначен заместителем губернатора и инспектировал строительство. «История у больницы непростая. Наверное, многие из вас помнят, с каким трудом строились эти корпуса. Решение было принято в тяжелейшее время, когда не было возможности своевременно платить заработную плату, не говоря уж о том, чтобы делать какие-то капитальные вложения. Но его верность подтверждается жизнью – больница была построена, введена в эксплуатацию и успешно работает», - отметил Александр Котов.

Спикер признал, что профессиональному коллективу учреждения приходится работать в непростых условиях. «Когда Аркадий Гилярович затронул в докладе вопрос о заработной плате, с задних рядов послышались просьбы сказать правду. На самом деле коэффициент совместительства 2,4 – это тяжелейший случай. Можно себе представить, с какой переработкой работают сотрудники учреждения», - добавил Александр Котов.

Он также напомнил, что на уровне президента Российской Федерации сейчас рассматриваются вопросы здравоохранения, и заверил присутствующих, что в ближайшее время работники бюджетной сферы почувствуют изменения.

Александр Котов поблагодарил коллектив детской областной больницы за важную, значимую и трудоёмкую работу, за доброту и внимание к пациентам, пожелал медицинским работникам здоровья и благополучия, и вручил благодарности регионального парламента отличившимся сотрудникам учреждения.

Псковская детская областная больница была создана и зарегистрирована как юридическое лицо в 1999 году, в том же году в консультативную поликлинику приняли первых пациентов. Строительство проходило до 2006 года: поэтапно вводились в эксплуатацию стационарные отделения, шла реорганизация коечной сети. Строительство финансировалось по программе социально-экономического развития Псковской области, в том числе на средства федерального бюджета. Работы начинались при губернаторе Евгении Михайлове, завершал стройку Михаил Кузнецов. В 2000 году объект посетил президент РФ Владимир Путин. По итогам этого осмотра в больницы Псковской области из внебюджетных источников поступила медицинская техника стоимостью 46 миллионов долларов.