Псковичка вошла в десятку лучших учителей-дефектологов в России

17:09, 04 октября 2019, ПАИ

По итогам финала второго всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2019» псковский тифлопедагог центра специального образования № 1 Алёна Никандрова вошла в десятку лучших российских педагогов-дефектологов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В финале, который проходил в Москве, участвовали 20 сильнейших педагогов-дефектологов. Алёна Никандрова вместе с коллегами поучаствовала в профильном мастер-классе и круглом столе на тему «Дефектологическая наука и практика в России: ответы на вызовы времени».

После этого псковичка провела учебное (коррекционное) занятие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, на котором продемонстрировала разные творческие подходы в работе с особыми детьми.

«Для меня участие в конкурсе – прекрасная возможность для саморазвития, демонстрации своих идей, обмена опытом. Я получила очень много полезной информации. Здесь собрались лучшие специалисты, искренне любящие свою профессию. Многие из наработок я смогу применить и в своей практике», — отметила Алёна Никандрова.

Она также подчеркнула, что на состязаниях для неё большую роль играло общение с экспертами тифлопедагогики, многие из которых стояли у истоков разработки этой методики преподавания.

«Я искренне вас благодарю за инициативы, за те вопросы и проблемы, которые вы решаете. Конкурс – колоссальный опыт, не только профессиональный, но и жизненный. Он помогает нам понимать, в каком ключе двигаться, как развивать систему коррекционного воспитания и образования», - отметила на торжественной церемонии закрытия заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина. Она поблагодарила педагогов «за верность профессии, за служение выбранному делу».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2019» учредило министерство просвещения России. Он проводится при поддержке межрегионального союза дефектологов. В конкурсе участвовали лучшие учителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги и тифлопедагоги школ, детских садов и центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи со всей России.