Экс-сотрудник спецслужбы Эстонии получил пять лет тюрьмы за работу на Россию

18:10, 04 октября 2019, ПАИ

В экс-сотрудника полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова, которого обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Владимиру Куликову предъявили обвинение в разведывательной деятельности, направленной против Эстонии, ее поддержке, создании и поддержании антиэстонских связей.

В 2012 году Владимир Куликов был уволен из полиции безопасности из-за травмы. Ему советовали не посещать Россию, но Куликов все же приезжал в РФ, где на связь с ним вышли российские спецслужбы.

Детали обвинения не разглашаются. Куликова задержали 26 марта. Во время службы он признавался сотрудником года и имеет государственные награды. После ухода из полиции работал тренером по дзюдо.