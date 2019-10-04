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Экономика

Денис Мантуров одобрил проект программы социально-экономического развития Псковской области

4 октября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Они обсудили проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подробно остановился на процессе газификации, на решении вопроса территориального планирования, который позволит повысить собираемость налогов и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, а также на мероприятиях по развитию молочного животноводства и сохранению объектов культурного наследия.

В основу документа также включены предложения промышленников и предпринимателей Псковской области. Планируется, что в программе найдут отражение мероприятия по поддержке десяти приоритетных районов, которые являются наиболее перспективными в развитии сельского хозяйства, туризма, промышленности.

В целом Денис Мантуров одобрил проект программы, внеся ряд предложений по корректировке документа. 10 октября он поступит на рассмотрение председателю правительства Дмитрию Медведеву. В конце октября состоится окончательная защита программы.

Итогом реализации программы в 2024 году должен стать рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации.

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