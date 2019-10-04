Новоизборский дом культуры отремонтировали в Печорском районе

19:30, 04 октября 2019, ПАИ

Новоизобрский дом культуры отремонтировали в Печорском районе по проекту «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, 4 октября объект посетили представители власти и активисты партии.

Отмечается, что в рамках партпроекта «Культура малой Родины» учреждение получило 1 млн рублей. Из них 723 тысячи 144 рубля были направлены на ремонт ДК, оставшиеся 276 тысяч 856 рублей – на приобретение звукотехнического и светового оборудования, поставка которого ожидается 30 октября.

По итогам сегодняшнего визита подписан акт приемки обновленного дома культуры. Глава Печорского района, член партии «Единая Россия» Дмитрий Сопотов отметил, большой объем работы выполнен качественно и в срок.

Также комиссия посетила Лавровскую гимназию, где завершается ремонт спортзала. Работы ведутся в рамках партпроекта «Детский спорт», координатором которого в регионе является вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Наибольшая часть средств из предусмотренных 1 млн 447,5 тыс. уже освоена. В пресс-службе добавили, что в течение двух недель в спортзале установят батареи и решетки на окна, сделают разметку и разместят спортивное оборудование.