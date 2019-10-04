Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»

20:54, 04 октября 2019, ПАИ

Псковский кузнец, мастер-оружейник Борис Милов выковал сегмент для художественной композиции из металла «Время Крыма», которую мастера кузнечного дела со всех регионов России установят Симферополе. Об этом Псковскому агентству информации рассказал сам Борис Милов.

Мастер отметил, что его сегмент, который уже готов к отправке, изготовлен в виде карты региона, имеет размеры 52 см в длину и 25 см в ширину. На детали изображены башни Псковского Кремля, поэт Александр Пушкин, барс и цифры автомобильного кода региона – «60». Работа над сегментом началась с февраля. Кузнецы из остальных регионов России также делают карты своих субъектов, снабженные региональными символами.

Борис Милов сообщил, что арт-объект «Время Крыма» будет представлять из себя солнечные часы в виде стилизованной карты России, состоящей из сегментов-регионов. Габаритный размер карты в сборе составит 4х10 метров.

Плоскость карты имеет наклон 45 градусов к горизонту. «Столичный сегмент» будет содержать стилизованную Спасскую башню Кремля, выполняющую роль гномона, образующего тень на плоскости карты и указывающего солнечное астрономическое время.

Кульминационным моментом в мероприятии станет закрепление сегмента полуострова Крым, который будет прикован к общей карте через миниатюру Крымского моста в Симферополе.

Творческий проект «Время Крыма» посвящен 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Проект призван привлечь к участию мастеров художественного металла всей России и имеет федеральное культурное, общественное и информационное значение.