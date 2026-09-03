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Общество

Музыка скорби и надежды: в Великих Луках почтили память жертв трагедии в Беслане

Концерт, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане, прошёл в музыкальной школе имени М. П. Мусоргского в Великих Луках сегодня, 3 сентября. Об этом депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Концерт, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане
    Фото: со страницы депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
  • Концерт, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане
    Фото: со страницы депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
  • Концерт, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане
    Фото: со страницы депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
  • Концерт, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане
    Фото: со страницы депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

«Есть события, о которых невозможно говорить без боли. 1 сентября 2004 года мирная школьная линейка в Беслане превратилась в трагедию, унёсшую жизни детей, родителей, учителей и сотрудников силовых структур. Прошли годы, но память не стирается. Особенно важно говорить о ней с молодым поколением – не для того, чтобы вновь переживать боль, а чтобы помнить цену человеческой жизни, ценность мира и то, насколько важно беречь друг друга», – отметил Дмитрий Белюков.

По его словам, сегодня музыка в великолукской школе, стала языком памяти. В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения, наполненные светом, скорбью и надеждой. «Спасибо педагогам музыкальной школы и ребятам за этот важный вечер. За талант, искренность и бережное отношение к памяти. Мы помним. И будем помнить», – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что псковичи выпустили в небо белые шары в память о жертвах теракта.

Напомним, что с 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают и боль от трагедий в Будённовске, захвата Театрального центра на Дубровке, теракта в «Крокус Сити Холле», а также жертв взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Особая память посвящена офицерам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Жертвами трагедии в Беслане стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

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