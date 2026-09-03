Псковичи выпустили в небо белые шары в память о жертвах теракта

15:27, 03 сентября 2026, ПАИ

Траурный митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялся в сквере около Дома офицеров в Пскове сегодня, 3 сентября. Как передаёт корреспондент ПАИ, участники мероприятия возложили цветы к памятнику и выпустили в небо белые шары – символ чистоты и невинности душ.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ













































В митинге приняли участие заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, директор гимназии № 29 Пскова Елена Синёва, представители общественности и дети.

Напомним, что с 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают и боль от трагедий в Будённовске, захвата Театрального центра на Дубровке, теракта в «Крокус Сити Холле», а также жертв взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Особая память посвящена офицерам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Жертвами трагедии в Беслане стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.