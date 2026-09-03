Замена коммуникаций на Гагарина, 13 в Пскове близится к завершению

16:22, 03 сентября 2026, ПАИ

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома на улице Гагарина, 13 в Пскове перешел в завершающую стадию. Ориентировочные сроки окончания работ определили в ходе очередного выезда на объект, инициированного депутатом Алексеем Севастьяновым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт системы водоотведения в доме № 13 на улице Гагарина под угрозой срыва.

Во дворе дома встретились представители Фонда капитального ремонта Псковской области, подрядных и контролирующих организаций, управляющей компании и собственники квартир.

За прошедшую неделю подрядчик завершил обещанный объем работ по замене системы водоотведения. Теперь специалистам предстоит провести поквартирный обход и устранить выявленные недостатки. Для этого потребуется доступ в жилые помещения, поэтому собственников призвали обеспечить возможность проведения необходимых работ.

Одновременно другая подрядная организация приступает к замене системы холодного водоснабжения. Работы начнутся с подвала, который продолжает затапливаться грунтовыми водами после дождей. Управляющая компания взяла ситуацию под контроль и будет организовывать откачку поступающей воды. Жителей также попросили привести подвальное помещение в порядок перед началом работ.

По словам Алексея Севастьянова, на устранение оставшихся недочетов подрядчику потребуется около двух недель, а замена системы холодного водоснабжения должна занять около месяца.

«Дело сдвинулось с мёртвой точки. Капремонт в доме на ул. Гагарина, 13 выходит на финишную прямую. Да, сроки исполнения контракта скорректировались, но, по крайней мере, определены примерные даты окончания работ», — отметил депутат.

Следующий выезд на объект запланирован на 15 октября. Парламентарий выразил надежду, что при слаженной работе подрядчиков, управляющей организации и собственников к этой дате капитальный ремонт дома удастся завершить.