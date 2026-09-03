Губернатор оценил масштабное благоустройство в Невельском районе

15:32, 03 сентября 2026, ПАИ

Объекты благоустройства общественных пространств в Невельском районе осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Разные городские пространства были обновлены благодаря участию муниципалитета в разных конкурсах и проектах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время в муниципальном центре проводится масштабное благоустройство исторической части города. В прошлом году Невель стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, отметили в пресс-службе. На реализацию инициативы по благоустройству почти 2,5 гектара городского пространства выделено более 70 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Работы организованы в скверах имени Ленина и имени Пушкина, на площади Карла Маркса, на дворовых и междворовых территориях улиц Комсомольской, Ломоносова, Карла Маркса и Энгельса. Здесь проведут демонтаж старых конструкций, спил аварийных деревьев и кустарников, озеленение, устройство новых покрытий, установят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, а также смонтируют освещение и системы видеонаблюдения.

Михаил Ведерников осмотрел один из объектов благоустройства – центральную площадь города. Здесь появится акцентное покрытие, которое будет напоминать, что раньше площадь называлась рыночной или красной. Сейчас на объекте проводятся земляные работы.

Также после победы во Всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие» в Невеле началось благоустройство территории у детской школы искусств, где обучается 420 ребят. На приведение в порядок общественного пространства выделено около 3,7 миллиона рублей из регионального бюджета. Проект предполагает комплексное обновление пешеходной зоны, озеленение и установку малых архитектурных форм музыкальной тематики перед входом в ДШИ, например топиарий «Рояль». На средства экономии муниципалитет планирует приобрести дополнительные малые архитектурные формы.

Глава региона ознакомился и с благоустройством пешеходной зоны вдоль улицы Карла Либкнехта и территории в городском парке. Работы здесь полностью завершены. На участке после демонтажа старого пешеходного покрытия уложена брусчатка, произведена регулировка высотного положения крышек люков, установлены качели, урны, проведено озеленение. Стоимость проекта составила порядка четырёх миллионов рублей.

Кроме того, в городском парке Невеля благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») по направлению «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» завершаются работы по возведению умной спортивной площадки. Объект включает универсальную игровую зону с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, трибуны для зрителей, зону отдыха и бесплатный Wi-Fi с соблюдением требований информационной безопасности.

Глава Невельского округа Олег Майоров отметил, что к наполнению каждой территории подошли осмысленно: в городе создаются как зоны для комфортного спокойного отдыха и прогулок, так и места для активного времяпрепровождения и спорта. «Именно объединение проектов создаёт в городе комплексное благоустройство и соответственно хорошие впечатления для жителей и гостей», – сказал руководитель муниципалитета и добавил, что в этом году по инфраструктурным проектам район получил 380 млн рублей.

Отдельно Олег Майоров доложил о ремонте пешеходного моста, который соединяет две части города. Проект двухлетний. Стоимость работ – 260 млн рублей.

«Центр Невеля, наверное, никогда не видел такого объёма работ по благоустройству. Получается целый кластер: можно отдохнуть, позаниматься спортом и погулять. Молодцы», – отметил по итогу осмотра объектов Михаил Ведерников. Он также озвучил ряд предложений по дальнейшему благоустройству общественных территорий Невеля и других территорий.

Депутат Собрания депутатов Невельского муниципального округа Марина Быстрова обратила внимание губернатора, что местные жители очень рады изменениям, которые происходят в городе. Она также обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в ремонте аварийного моста в деревне Сельцы. Ветхое состояние переправы затрудняет проезд транспорта. Губернатор сказал, что объект важный. Поручение проработать этот вопрос дано профильному региональному министру.