Площадь Героев-десантников частично перекроют в Пскове 4 сентября
Участок площади Героев-десантников перекроют в Пскове 4 сентября, сообщили ПАИ в городской администрации.
С 14:00 до 17:00 будет ограничено движение по одной полосе проезжей части площади. Перекрытие вводится для проведения дорожных работ.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за дорожными знаками и заранее выбирать пути объезда.
«Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!» - обратились к псковичам в администрации.
Ранее сообщалось, что участок Рижского проспекта перекроют в Пскове почти на месяц.
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