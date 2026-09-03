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Общество

37 выпускников вузов МВД пополнили ряды полиции Псковской области

В Псковской области к службе в органах внутренних дел приступили 37 молодых лейтенантов. Выпускники ведомственных вузов МВД России в этом году получили назначения в различные подразделения полиции региона, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области состоялась встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский университет МВД России и его филиал в Калининграде, Нижегородскую и Волгоградскую академии МВД России, а также Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова.

От руководства регионального управления молодых полицейских приветствовал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал выпускникам успехов в службе и карьерного роста, отметив, что добиться профессиональных результатов помогут терпение и стремление к самосовершенствованию.

Руководители аппарата УМВД также подчеркнули важность знаний, полученных во время обучения, и их практического применения в дальнейшей работе.

В торжественной обстановке выпускникам вручили служебные удостоверения.

Теперь молодые сотрудники органов внутренних дел отправятся в различные подразделения ОВД, расположенные на территории Псковской области, где начнут самостоятельную службу.

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