Псковичей приглашают на осеннюю ярмарку трудоустройства

16:16, 03 сентября 2026, ПАИ

Осенняя ярмарка трудоустройства состоится 30 сентября в кадровом центре города Пскова и Псковского района на Коммунальной, 71А. Начало мероприятия запланировано на 12:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Ярмарка станет площадкой для прямого общения соискателей и работодателей. Принять участие смогут граждане, которые находятся в поиске работы, планируют сменить сферу деятельности или хотят подобрать подходящую вакансию. Работодатели смогут представить открытые позиции и найти специалистов для своих компаний.

Участники ярмарки смогут непосредственно пообщаться с HR-специалистами и представителями предприятий, узнать об актуальных вакансиях, условиях труда и требованиях к кандидатам. Кроме того, соискатели смогут пройти первичное собеседование и получить предложение о трудоустройстве.

Специалисты Кадрового центра также проконсультируют участников по вопросам поиска работы и трудоустройства.