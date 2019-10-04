Татьяна Голикова: Проект по модернизации системы первичной медицинской помощи должен стартовать в 2020 году

20:30, 04 октября 2019, ПАИ

Проект по модернизации системы первичной медицинской помощи должен стартовать в 2020 году. Как пишет ТАСС, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

«Мы совсем скоро приступим к его подготовительному этапу и его реализации. Если работа на платформе «Россия - страна возможностей» даст возможность вдохнуть жизнь в первичное звено - в наши поликлиники, в наши центральные и районные больницы, чтобы туда пришли новые молодые руководители, желающие изменить ситуацию в этой сфере, мы будем очень рады и будем оказывать всякое содействие», - приводит ее слова издание.

По словам Татьяны Голиковой, здравоохранение нуждается в привлечении в отрасль большего числа врачей-руководителей. «Сегодня в стране работает 3 млн медицинских работников различного уровня, всего-навсего 1% из этих 3 млн - врачи-организаторы. Конечно, отрасль нуждается в новых врачах организаторах», - добавила она.