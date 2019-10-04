«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября

22:27, 04 октября 2019, ПАИ

Цикл духовно-просветительских мероприятий «Покровские вечера» пройдет в Великолукском районе с 7 по 11 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Так, 9 октября, в день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в храме Воскресения Христова в селе Клин состоится божественная литургия. Перед началом богослужения пройдет крестный ход от храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского в поселке Кунья в Клин, в котором примут участие прихожане храмов Великолукской епархии, педагоги образовательных учреждений Великих Лук и паломники.

В течение недели в образовательных учреждениях Великих Лук пройдут мероприятия, посвященные духовно-нравственному воспитанию учащихся, «Покровская ярмарка», а также подведут итоги муниципального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Кроме того, 13 октября в Центре духовного образования Великолукской епархии пройдет благотворительная ярмарка. Принять участие в ней смогут воспитанники (их родители) городских воскресных школ, а также все желающие.

12-13 октября, в средней общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова пройдут семинары по дошкольному образованию в рамках учебно-методического комплекса «Русская Классическая Школа».

15 октября состоится встреча епископа Великолукского и Невельского Сергия с воспитанниками, педагогами и благотворителями «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» в Великих Луках.

Программа Дней православной культуры «Покровские вечера» здесь >>>