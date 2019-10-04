0
22:27
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
20:54
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
20:01
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
19:00
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
17:51
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
17:40
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
16:58
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
Еще новости
Общество

«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября

Цикл духовно-просветительских мероприятий «Покровские вечера» пройдет в Великолукском районе с 7 по 11 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Так, 9 октября, в день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в храме Воскресения Христова в селе Клин состоится божественная литургия. Перед началом богослужения пройдет крестный ход от храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского в поселке Кунья в Клин, в котором примут участие прихожане храмов Великолукской епархии, педагоги образовательных учреждений Великих Лук и паломники.

В течение недели в образовательных учреждениях Великих Лук пройдут мероприятия, посвященные духовно-нравственному воспитанию учащихся, «Покровская ярмарка», а также подведут итоги муниципального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Кроме того, 13 октября в Центре духовного образования Великолукской епархии пройдет благотворительная ярмарка. Принять участие в ней смогут воспитанники (их родители) городских воскресных школ, а также все желающие. 

12-13 октября, в средней общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова пройдут семинары по дошкольному образованию в рамках учебно-методического комплекса «Русская Классическая Школа».

15 октября состоится встреча епископа Великолукского и Невельского Сергия с воспитанниками, педагогами и благотворителями «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» в Великих Луках.

Программа Дней православной культуры «Покровские вечера» здесь >>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
04 октября 2019
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
04 октября 2019
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
04 октября 2019
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
04 октября 2019
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
04 октября 2019
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
04 октября 2019
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
04 октября 2019
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области
04 октября 2019
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области

Идет загрузка...