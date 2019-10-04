Владимир Путин заинтересовался применением модели госкорпорации в медицине

21:53, 04 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин обсудил возможность работы системы здравоохранения как корпорации по примеру эффективно работающего «Росатома» с участником конкурса «Лидеры России». Как пишет ТАСС, он затронул эту тему в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

«А здравоохранение может работать как корпорация?», - задался вопросом Владимир Путин, приведя в пример госкорпорацию «Росатом», которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Вот Сергей Владиленович [Кириенко] когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует весьма эффективно», - подчеркнул глава государства.

«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее. А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями», – добавил Владимир Путин.