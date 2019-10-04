0
22:27
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
20:54
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
20:01
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
19:00
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
17:51
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
17:40
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
16:58
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
Еще новости
Общество

Меры помощи застройщикам, которые не смогли перейти на счета эскроу, определят до конца октября

Вопрос о государственной поддержке застройщиков жилья, которые не смогли перейти на счета эскроу и при этом не соответствуют требованиям закона, чтобы работать с дольщиками напрямую, решат до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Переход долевого строительства на новую модель работы с дольщиками заложен в нацпроекте «Жилье и городская среда». Так, до 1 октября 2019 года застройщики при условии высокой степени готовности своих домов могли подать заявку на то, чтобы завершить продажи строящихся проектов по старой схеме. Второй вариант - привлечь проектное финансирование и банков и продавать жилье помощью счетов эскроу. Отмечается, что заявки застройщиков, поступившие накануне 1 октября, власти будут рассматривать еще две недели.

«Мы в конце октября будем видеть понятную картину - из 118 млн кв. м (текущего строительства) кто будет строиться по старой схеме, кто переходит на проектное финансирование. И с малыми застройщиками, которые не переходят, наша задача с субъектами и ДОМ.РФ оказать поддержу, чтобы они достроили свои объекты», - сказал Виталий Мутко.

Вице-спикер добавил, что в дальнейшем стоит задача наладить инструменты поддержки небольших застройщиков в регионах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
04 октября 2019
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
04 октября 2019
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
04 октября 2019
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
04 октября 2019
Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
04 октября 2019
Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
04 октября 2019
Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
04 октября 2019
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области
04 октября 2019
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области

Идет загрузка...