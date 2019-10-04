Меры помощи застройщикам, которые не смогли перейти на счета эскроу, определят до конца октября

23:00, 04 октября 2019, ПАИ

Вопрос о государственной поддержке застройщиков жилья, которые не смогли перейти на счета эскроу и при этом не соответствуют требованиям закона, чтобы работать с дольщиками напрямую, решат до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Переход долевого строительства на новую модель работы с дольщиками заложен в нацпроекте «Жилье и городская среда». Так, до 1 октября 2019 года застройщики при условии высокой степени готовности своих домов могли подать заявку на то, чтобы завершить продажи строящихся проектов по старой схеме. Второй вариант - привлечь проектное финансирование и банков и продавать жилье помощью счетов эскроу. Отмечается, что заявки застройщиков, поступившие накануне 1 октября, власти будут рассматривать еще две недели.

«Мы в конце октября будем видеть понятную картину - из 118 млн кв. м (текущего строительства) кто будет строиться по старой схеме, кто переходит на проектное финансирование. И с малыми застройщиками, которые не переходят, наша задача с субъектами и ДОМ.РФ оказать поддержу, чтобы они достроили свои объекты», - сказал Виталий Мутко.

Вице-спикер добавил, что в дальнейшем стоит задача наладить инструменты поддержки небольших застройщиков в регионах.