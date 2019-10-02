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Спорт

Псковская область вошла в топ-10 регионов по количеству участников Всероссийского дня ходьбы

Псковская область вошла в первую десятку регионов России во Всероссийский день ходьбы по числу участников в 2018 году. Рейтинг представил портал ТурСтат. 

В топ-10 входят Республика Башкортостан (55 тысяч участников), Ставропольский край (17 тыс.), Калужская область (7 тыс.), Красноярский край (4 тыс.), Иркутская область (2,6 тыс.), Псковская область (2,5 тыс.), Волгоградская область (2,5 тыс.), Ульяновская область (2,5 тыс.), Астраханская область (1,7 тыс.) и Воронежская область (1,5 тыс.).

Всероссийский день ходьбы отмечается с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в рамках программы «Олимпийская страна». Ежегодно в мероприятии принимают участие 250 тысяч человек в 50 регионах России. Центральной площадкой Дня ходьбы-2019 выбран Ижевск.

В Пскове массовые мероприятия в рамках Всероссийского Дня ходьбы пройдут 5 октября.

Сбор участников состоится в Финском парке на площадке за областным центром семьи.

Участвовать может любой желающий, кто готов преодолеть дистанцию в 3 километра.

Регистрация участников начнется в 10:00. После завершения регистрации, в 11:45, запланирована массовая зарядка с тренером И. Костюченко. Старт - в 12:00.

Подобные мероприятия в рамках Всероссийского Дня ходьбы пройдут и в других муниципалитетах области.

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