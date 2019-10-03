Пропавшего в июле жителя Белоруссии ищут в Псковской области

12:26, 05 октября 2019, ПАИ

В Псковской области ищут 52-летнего Вячеслава Иванькова. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Симуран» (Гомель), гражданин Белоруссии уехал на заработки в Псков или область, и с 20 июля 2019 года его местонахождение неизвестно.

Вячеслав Иваньков проживал в Гомеле на улице Рогачевской.

Был одет в темно-синюю майку, темно-синие джинсы, коричневые туфли.

Приметы: на вид 50-52 года, глаза карие, темно-русые волосы с сединой, худощавое телосложение, рост 180 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 102; 8 (0232)70-41-28; +375(29) 232-11-11.