0
14:46
День открытых дверей в приюте для животных «Лесопилка» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:13
Защита программы социально-экономического развития Псковской области намечена на октябрь
12:42
Десятки псковичей собрал волонтерский фестиваль в зооприюте «Лесопилка»
10:21
Александр Котов: Учитель – не просто профессия, это призвание
09:00
Михаил Ведерников поблагодарил псковских педагогов за любовь к своему делу
22:27
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
20:54
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Еще новости
Общество

Елена Бибикова пожелала псковским учителям терпения, творчества и вдохновения

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пожелала учителям, воспитателям и ветеранам педагогического труда Псковской области сил и терпения, творчества и вдохновения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Пусть в вашей душе возрастает доброта и мудрость, каждый день приносит новые успехи в профессии, ученики радуют талантами, новыми достижениями и победами! - обратилась Елена Бибикова к педагогам. - Большого счастья и благополучия вам и вашим семьям!»

Она отметила, что День учителя - всенародный праздник. По словам сенатора, в жизни каждого человека есть любимые учителя, которых искренне уважают и восхищаются, благодаря которым появилась возможность реализовать свои способности и дарования, научиться самостоятельно мыслить и принимать решения.

«Вы избрали почетное и ответственное служение, требующее огромной самоотдачи, высокого интеллектуального и духовного уровня, горячего сердца и чуткой души. Наследуя и обогащая лучшие традиции российского образования, вы посвящаете себя воспитанию и становлению юного поколения, закладываете основы новой личности, а значит будущего нашего региона и страны»,  - добавила Елена Бибикова.

Он подчеркнула, что современная жизнь предъявляет к педагогам новые требования: учитель должен обладать не только широкой эрудицией, умением использовать инновационные технологии и методики, но и понимать изменения, происходящие в обществе. «Вы воспитываете в юных умах гибкость, инициативу, предприимчивость и самостоятельность — необходимые для успешной самореализации в быстро меняющемся мире», - заявила сенатор. Она поблагодарила учителей за подвижнический труд: «Пусть ваше сердце всегда будет наполнено теплом и любовью, которую вы щедро дарите своим воспитанникам».

По словам Елены Бибиковой, глубокого уважения и благодарности заслуживают ветераны, которые сохранили преданность выбранному делу и стали мудрыми наставниками для новых поколений преподавателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День открытых дверей в приюте для животных «Лесопилка» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2019
День открытых дверей в приюте для животных «Лесопилка» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Защита программы социально-экономического развития Псковской области намечена на октябрь
05 октября 2019
Защита программы социально-экономического развития Псковской области намечена на октябрь
Десятки псковичей собрал волонтерский фестиваль в зооприюте «Лесопилка»
05 октября 2019
Десятки псковичей собрал волонтерский фестиваль в зооприюте «Лесопилка»
Александр Котов: Учитель – не просто профессия, это призвание
05 октября 2019
Александр Котов: Учитель – не просто профессия, это призвание
Михаил Ведерников поблагодарил псковских педагогов за любовь к своему делу
05 октября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил псковских педагогов за любовь к своему делу
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
04 октября 2019
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
04 октября 2019
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
04 октября 2019
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове

Идет загрузка...