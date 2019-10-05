Елена Бибикова пожелала псковским учителям терпения, творчества и вдохновения

11:16, 05 октября 2019, ПАИ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пожелала учителям, воспитателям и ветеранам педагогического труда Псковской области сил и терпения, творчества и вдохновения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Пусть в вашей душе возрастает доброта и мудрость, каждый день приносит новые успехи в профессии, ученики радуют талантами, новыми достижениями и победами! - обратилась Елена Бибикова к педагогам. - Большого счастья и благополучия вам и вашим семьям!»

Она отметила, что День учителя - всенародный праздник. По словам сенатора, в жизни каждого человека есть любимые учителя, которых искренне уважают и восхищаются, благодаря которым появилась возможность реализовать свои способности и дарования, научиться самостоятельно мыслить и принимать решения.

«Вы избрали почетное и ответственное служение, требующее огромной самоотдачи, высокого интеллектуального и духовного уровня, горячего сердца и чуткой души. Наследуя и обогащая лучшие традиции российского образования, вы посвящаете себя воспитанию и становлению юного поколения, закладываете основы новой личности, а значит будущего нашего региона и страны», - добавила Елена Бибикова.

Он подчеркнула, что современная жизнь предъявляет к педагогам новые требования: учитель должен обладать не только широкой эрудицией, умением использовать инновационные технологии и методики, но и понимать изменения, происходящие в обществе. «Вы воспитываете в юных умах гибкость, инициативу, предприимчивость и самостоятельность — необходимые для успешной самореализации в быстро меняющемся мире», - заявила сенатор. Она поблагодарила учителей за подвижнический труд: «Пусть ваше сердце всегда будет наполнено теплом и любовью, которую вы щедро дарите своим воспитанникам».

По словам Елены Бибиковой, глубокого уважения и благодарности заслуживают ветераны, которые сохранили преданность выбранному делу и стали мудрыми наставниками для новых поколений преподавателей.