Юная псковичка завоевала «золото» на турнире по фехтованию в Петербурге

16:28, 05 октября 2019, ПАИ

Псковичка Каролина Михайлова завоевала золотую медаль на детском турнире по фехтованию, который прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент федерации фехтования Псковской области Александр Муляр.

Соревнования собрали 150 спортсменов 2008-2009 годов рождения из городов Северо-Западного федерального округа.

Псковичка Александра Пусева заняла шестое место. Лучшим из псковских мальчиков стал Егор Курдяев, он оказался на пятом месте.

Все ребята занимаются в ДЮСШ "Лидер" города Пскова под руководством тренера, мастера спорта по фехтованию Татьяны Николаевой.