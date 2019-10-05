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Общество

Псковский педагог получил спецприз на Всероссийском конкурсе «Учитель года»

Фотография предоставлена редакцией «Учительской газеты»

Учитель истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Псковского района Данил Москаленко получил специальный приз на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Победителей конкурса чествовали 4 октября в Государственном Кремлевском дворце. «За настойчивость в достижении целей» псковский педагог стал обладателем специального приза имени Геннадия Селезнева от «Учительской газеты» и сертификата на 100 тысяч рублей. Награду вручил председатель редакционного совета «Учительской газеты» Петр Положевец.

«После возвращения в Псковскую область я хочу поделиться той радостью и тем опытом, багажом знаний и умений — всем, что здесь приобрел. Также хочу приложить все усилия, чтобы образование в нашем регионе развивалось и процветало, а победители областного этапа достойно выступали на этом конкурсе», — заявил Данил Москаленко.

Он окончил Псковский государственный университет, работает учителем 4 года. За это время Данил Москаленко завоевал звание лауреата и победу в ряде районных и областных конкурсов педагогического мастерства. В этом году он стал лучшим на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Педагоги из Псковской области не один раз были отмечены на конкурсе «Учитель года России». В2018 году учитель истории, обществознания и права лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев стал одним из пяти лауреатов конкурса.

В 2015 году редакция «Учительской газеты» ввела специальный приз в честь Геннадия Селезнева, который был редактором издания с 1988 по 1991 годы. Именно благодаря ему дан старт первому в стране профессиональному педагогическому конкурсу.

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