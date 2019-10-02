Полуфиналы Чемпионата по дворовому футболу проходят в Пскове и Великих Луках

14:39, 05 октября 2019, ПАИ

5 октября в Пскове и Великих Луках проходят полуфиналы Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Осень-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель региональной общественной организации ВПСК «Шторм» и организатор футбольного турнира Андрей Бегмурадов.

В зональном этапе чемпионата принимают участие команды, одержавшие победу на муниципальном уровне. В Пскове играют 19 команд: в категории 2001-2004 годы рождения соревнуются ребята из Пскова, Палкино, Дедовичей, Печор, Струг Красных; 2005-2006 - Псковского района, Палкино, Печор и Дно; 2007-2009 - Пскова, Псковского района, Палкино, Печор, Дно, Дедовичей, Струг Красных, Гдова и Порхова. Соревнования проходят одновременно на двух пришкольных спортивных площадках – у школы № 8 и второго корпуса лицея № 4 на улице Пароменской. Старшая возрастная группа играет на первой, средняя и младшая – на второй.

В Великих Луках в полуфинале участвуют 13 команд: в категории 2001-2004 играют представители Великих Лук, Невеля, Бежаницы, Локни, Новосокольников; 2005-2006 – Велики Лук, Невеля, Бежаниц, Новосокольников; 2007-2009 - Великих Лук, Невеля, Бежаниц, Новосокольников.

6 октября пройдет зональный этап в Пушкинских горах. «Мы поделили область на три зоны, чтобы упростить затраты и повысить уровень организации», - пояснил Андрей Бегмурадов. Завтра сыграют команды футболистов 2001-2004 годов рождения из Пушкинских Гор и Острова; 2005-2006 и 2007-2009 – из Пушкинских Гор, Острова, Себежа и Пыталово.

Всего в чемпионате «Осень-2019» приняли участие 124 команды из 20 муниципалитетов.

В полуфиналах участвуют 42 команды. «Это рекорд за все время реализации проекта», - заявил Андрей Бегмурадов. Он напомнил, что Чемпионат проводит Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта президента Российской Федерации. Впервые соревнования состоялись весной 2018 года. В 2019 году зафиксировано максимальное количество вышедших в полуфинал команд, что говорит об активности детей разных возрастов, уточнил собеседник ПАИ.

Областной (финальный) этап состоится 19 октября в городе Великие Луки.