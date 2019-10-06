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Культура

Поэтесса из Великих Лук стала лауреатом литературной премии

Великолучанка завоевала литературную премию в Москве. Фото с сайта премии.

Жительница Великих Лук Светлана Размыслович стала лауреатом международной литературной премии «О Русь, взмахни крылами». Награждение прошло в Москве и было приурочено к дню рождения Сергея Есенина, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей.

Светлана Размыслович в сентябре этого года была принята в состав Союза.  Живет она в Великих Луках, Является мамой троих детей. Светлана - прозаик и поэт. Впервые представила свои произведения на фестивале «Словенское поле – 2016».

За последние несколько лент она неоднократно становилась лауреатом престижных литературных конкурсов, в том числе, международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции».

В рамках конкурса «О Русь, взмахни крылами» Светлана Размыслович заняла первое место в номинации «интернет-поэзия». Всего в нем было десять номинаций. Традиционно премия вручается с 2006 года не только литераторам, но и актерам, переводчикам, исполнителям.

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