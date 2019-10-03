Выявлен виновный в утечке данных клиентов Сбербанка

09:30, 06 октября 2019, ПАИ

Выявлен и задержан виновный в утечке данных о банковских картах клиентов Сбербанка. Им оказался сотрудник одного из бизнес-подразделений данной кредитной организации. С ним уже работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

С самого начала руководство банка признало, что утечка данных произошла по вине кого-то из сотрудников, ведь база данный закрыта и доступ к ней посторонние не могут получить. Первоначально в круг подозреваемых входили боле 30 человек. Затем он сузился. И, наконец, был выявлен подозреваемый. Против него собрали неоспоримые улики, и подозреваемый уже дал признательные показания. Ему грозит уголовное наказание.

В банке сообщили, что сам подозреваемый объяснил произошедшее личными корыстными целями.

Между тем в пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что все банковские карты, информация о которых была вынута из базы данных, перевыпущены, служба безопасности пристально следила за каждой операцией по картам в период расследования. Ни один из клиентов не пострадал.