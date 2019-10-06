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Общество

Жительница Ивановской области ищет отца в Порхове

Ольга Федорова разыскивает в Псковской области своего отца. Все, что она о нем знает, что зовут мужчину Владимир Федоров, что он когда-то проживал в Порхове. Девушка написала в программу «Жди меня» в надежде отыскать родных, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта.

Биологическая мама Надежда Николаевна Федорова в 2005 году рассказывала, что у детей есть огромное количество родственников в Порхове, Пскове, Санкт-Петербурге. Есть младшая сестра Марина. Так сложились обстоятельства, что старшие дети Александр и Ольга попали в Печорский дом малютки, откуда их усыновили в Ивановскую область, в город Тейково. Но вскоре усыновление, как написала девушка, было отменено. «Мы опять остались второй раз сиротами», - сообщила заявительница.

Она верит в то, что ее могут разыскивать родные или даже сам биологический отец.

Обладающие информацией о перечисленных в заявке людях могут обратиться к волонтерам программы «Жди меня» по электронной почте pskovnews@mail.ru.

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