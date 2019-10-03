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В Великих Луках пропавший велосипед спустя два месяца возращен владельцу

Сотрудники полиции вернули 38-летнему жителю Великих Лук пропавший велосипед. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина 23 июля этого года отправился в магазин на улице Некрасова. По привычке оставил всего на пару минут свой велосипед в тамбуре торговой точки. Вернулся, а двухколесного транспорта на месте уже нет.

В совершении кражи подозревали ране судимого жителя города, сейчас он нигде не работает. Стражам правопорядка удалось установить его местонахождение. В результате мужчина дал признательные показания. А пропавший велосипед спустя более чем два месяца вернулся к владельцу. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что в Новоржеве удалось вернуть велосипед пенсионеру. Местный житель оставил транспортное средство у дома по улице Германа. Подозреваемый в краже безработный житель Новоржевского района оказался ранее судим. Велосипед у него нашли в ходе обыска. Проводится расследование.

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