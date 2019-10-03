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В Санкт-Петербурге бастуют курьеры компании OZON

Сотрудники компании OZON в Санкт-Петербурге объявили о забастовке и не намерены ее завершать до того момента, пока руководство не отреагирует и не согласится с их требованиями.

5 октября курьеры собрались на складе в Петербурге, всего пришли около 40 человек. Они составили заявления к своему начальству с требованием пересчитать заработную плату за сентябрь, пишет Фонтанка. Поводом стали систематические вычеты из оплаты труда, которые руководство объясняло программными сбоями. Кто-то недополучил около 5 тысяч, кто-то около 15 тысяч рублей.

Кроме того, причиной послужили и введенные правила: компенсируют только затраты на 92-й бензин, ранее оплачивали и 95-й. Запрещено корректировать маршрутизацию груза до выезда. Частенько выезжающий в пригород курьер забирает посылки, которые требуется доставить в Санкт-Петербург, но на улицу с тем же названием. Ранее это можно было сделать до поездки, и не требовалось увозить груз с собой. Сейчас этого сделать нельзя.

Еще одно ограничение – с курьеров взимают затраты на посылки, от которых покупатели отказались из-за брака.

6 октября к забастовке присоединились и другие сотрудники компании. Всего около 100 человек. С ними встретились представители руководства, однако пока никакие решения не приняты, руководители попросили время на их обдумывание.

Посылки с 5 октября не доставляются, складируются в залах хранения. Руководство компании OZON уверяет, что все заказы развезут в начале недели, однако курьеры настаивают – это сделают только после разрешения конфликта.

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