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Общество

Преподаватели и студенты СПбГУ собирают подписи против переезда университета в Пушкин

Власти Санкт-Петербурга уведомили педагогический состав Санкт-Петербургского государственного университета о планируемом переезде вуза в пригород. Речь идет о Пушкине, в ближайшее время там предполагают начать строительство университетского комплекса. Общая площадь зданий составит 1 млн квадратных метров, сумма вложений – около 45 млнд рублей.

Однако преподавателей и студентов, а также выпускников университета эта история не порадовала. Начался сбор подписей под письмом против данного проекта переезда, сообщает Фонтанка. «Проект предполагает строительство новых лабораторий, медицинского комплекса, а также других объектов, включая бассейн и каток. Это не может не радовать. Однако университет — это, прежде всего, не высокотехнологичное оборудование и не бассейн с катком, а преподаватели, научные сотрудники и студенты», - говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на план строительства общежития на 25 тысяч человек, многим предстоит ежедневно добираться до кампуса. А это занимает нередко около 3 часов в одну сторону. «Конечно, в презентации упомянуты различные меры, которые планируется предпринять, например, запуск скоростного трамвая. Напомним, что такого трамвая уже долгие годы не может дождаться Пулково», - отмечено в тексте письма. 

Кроме того, не учтены интересы преподавателей, которые наряду с университетом работают в музеях, в других вузах. Не учтены интересы их супругов и детей, которым предложено переехать в пригород.

Свои подписи под письмом поставили уже более 800 человек.

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