II Международный молодёжный лингвистический форум начал работу в ПсковГУ

17:45, 01 октября 2024, ПАИ

II Международный молодёжный лингвистический форум начал работу в ПсковГУ. Целью форума является создание условий для интеллектуального развития одарённой молодёжи и поддержки познавательного интереса к изучению иностранного языка, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Всего на форум зарегистрировано около 800 участников из России, Белоруссии, Сербии, Китая, Вьетнама, Танзании, Сирии и других стран.

В программе форума запланирован международный онлайн-конкурс перевода публицистического текста, посвящённого Году семьи в России (на трёх иностранных языках: английском, немецком, французском), международная онлайн-олимпиада по иностранным языкам для студентов и школьников (на четырёх иностранных языках: английском, китайском, немецком, французском), I онлайн-олимпиада по методике преподавания иностранных языков для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов и молодых специалистов, мастер-класс «Сохранение самобытности народных сказок Псковского края при переводе» (в гибридном формате), а также методический семинар для учителей иностранного языка «Обратная связь: кому и зачем это нужно?» (в гибридном формате) и многое другое.

Отметим, организатором мероприятия выступил институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ. Форум продлится по 4 октября.