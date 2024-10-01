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Общество

Более 120 книг подарили псковским библиотекам участники литературного фестиваля «Книжная яблоня»

В акции «Подари книгу библиотеке» приняли участие издательства и писатели из разных городов России. Библиотеки Пскова получили в дар специальные книги для детей с ОВЗ, уникальные книги-игры для детей, а также литературные, географические, математические настольные игры. Акция организована в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», который прошёл в Пскове с 25 по 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Более 120 книг подарили псковским библиотекам участники литературного фестиваля «Книжная яблоня». Фото: управление культуры администрации Пскова

Фестиваль в этом году стал рекордным по количеству гостей. С псковичами встретились 23 спикера из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Краснодарского края – детские писатели, художники-иллюстраторы, эксперты литературы, преподаватели курсов литературного мастерства, руководители издательских проектов, педагоги, издатели. Участники подарили более 120 книг псковским библиотекам.

Книголюбы смогли посетить творческие встречи с писателями, презентации новых книг и проектов, лекции, мастер-классы, интервью, выставки, показы мультисериалов и профессиональные мероприятия по обмену опытом с представителями библиотечного сообщества.

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