На 80% выросла заболеваемость пневмонией в Псковской области
На 80 % выросла заболеваемость пневмонией в Псковской области, сообщила главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Тенденция роста началась с июля и по настоящее время сохраняется. За последнюю неделю значимый прирост случаев внебольничной пневмонии составил практически 80 %, что создаёт определённую настороженность в отношении этого заболевания. Причём сохраняется тенденция роста атипичных возбудителей, в частности гемофильной палочки, которая имеет определённую сложность в лечении: оно будет более длительным», – отметила врач.
К основным признакам заболевания относится температура, кашель, одышка, а также появление крови в мокроте. При их выявлении необходимо вызывать участкового терапевта или обращаться в поликлинику по месту жительства. После этого будет решаться вопрос о госпитализации в инфекционную больницу.
«Мы призываем своевременно обращаться за медицинской помощью, ни в коем случае не ходить на работу с признаками заболевания. Болеют все возрастные группы: и дети, и взрослые, и пожилые люди. В этом вопросе важна своевременная вакцинация от гриппа, можно сделать вакцину от гриппа и от пневмококка одновременно», – подчеркнула Анастасия Повторейко и добавила, что пик заболеваемости может наступить уже в ближайшие месяцы.
Кроме того, в последние три недели отмечается рост заболеваемости COVID, который может протекать легко, а может и с пневмонией, что особенно часто встречается у лиц пожилого возраста.
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