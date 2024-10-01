Две новые карантинные фитосанитарные зоны по повилике установлены в Псковской области

18:11, 01 октября 2024, ПАИ

​Две новые карантинные фитосанитарные зоны установлены по сорному растению – повилике в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В сентябре в результате выездного обследования на территории Пустошкинского района выявлены два новых очага карантинной повилики, расположенных по обе стороны от трассы М-9: у деревени Долосцы и юго-западнее деревни Долосцы, а также вблизи деревни Нестерово, в пределах земельных участков, расположенных в СП «Пригородная волость» Пустошкинского района.

Приказами управления установлены карантинные фитосанитарные зоны и введён карантинный фитосанитарный режим на площади 17,55 гектара и 38 гектаров соответственно. Разработана программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта.