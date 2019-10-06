Школьника из Себежского района выдвинули на премию «Народное признание» за спасение тонувшей девочки

13:49, 06 октября 2019, ПАИ

Ученика седьмого класса выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Заявку направили сотрудники редакции газеты «Призыв». Арсений Валентионок в мае 2019 года спас тонувшую одноклассницу. Мальчика выдвинули в категории «Поступок».

Как рассказали авторы заявки, группа школьников отдыхала на берегу озера вблизи Соснового Бора. Мальчики купались, а девочки ходили по кладке вдоль кромки воды. Внезапно одна из девочек сорвалась и упала в воду. Плавать она не умела. Арсений в этот момент находился на берегу, но, не раздумывая, бросился спасать одноклассницу. «Поступок Арсения, надеемся, будет оценен по заслугам и достойная награда найдет своего героя», - добавили в редакции.

Всего в премии 12 номинаций: «Наша марка», «Команда-2018», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Заявки принимаются до 5 декабря включительно. Для этого необходимо заполнить заявку. Ее форму можно скачать здесь>>>.

Направлять заполненные заявки необходимо по почте premiya@informpskov.ru.

В 2019 году исполняется 10 лет с момента учреждения премии «Народное признание». Это некоммерческий проект, победителей выбирают жители Псковской области по итогам голосования.