Школьника из Себежского района выдвинули на премию «Народное признание» за спасение тонувшей девочки
Ученика седьмого класса выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Заявку направили сотрудники редакции газеты «Призыв». Арсений Валентионок в мае 2019 года спас тонувшую одноклассницу. Мальчика выдвинули в категории «Поступок».
Как рассказали авторы заявки, группа школьников отдыхала на берегу озера вблизи Соснового Бора. Мальчики купались, а девочки ходили по кладке вдоль кромки воды. Внезапно одна из девочек сорвалась и упала в воду. Плавать она не умела. Арсений в этот момент находился на берегу, но, не раздумывая, бросился спасать одноклассницу. «Поступок Арсения, надеемся, будет оценен по заслугам и достойная награда найдет своего героя», - добавили в редакции.
Всего в премии 12 номинаций: «Наша марка», «Команда-2018», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Заявки принимаются до 5 декабря включительно. Для этого необходимо заполнить заявку. Ее форму можно скачать здесь>>>.
Направлять заполненные заявки необходимо по почте premiya@informpskov.ru.
В 2019 году исполняется 10 лет с момента учреждения премии «Народное признание». Это некоммерческий проект, победителей выбирают жители Псковской области по итогам голосования.