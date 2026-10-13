Михаил Ведерников вручил работникам АПК ведомственные и региональные награды

22:08, 13 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с работниками агропромышленного комплекса региона и вручил им ведомственные и региональные награды. Глава региона поблагодарил специалистов за преданность делу и тяжёлый, но важный труд.

Только в первом полугодии в Псковской области произвели продукцию на 35 миллиарда рублей. На протяжении многих лет область сохраняет лидирующие позиции на Северо‑Западе РФ по производству мяса, молока и рапса, отметил глава региона.

Правительство области продолжит оказывать всестороннюю поддержку как малым фермерским хозяйствам, так и крупным производствам. В текущем году на эти цели предусмотрено около 1,2 миллиарда рублей.

Отдельно в регионе развивают форматы продвижения местной продукции. Так, большой отклик получил фестиваль монастырской кухни «Архондарик», отметил Михаил Ведерников. На масштабном мероприятии свои товары представили псковские фермеры, а число посетителей достигло порядка 20 тысяч человек.

«Рад лично вручить заслуженные награды людям, которые ежедневно развивают аграрный сектор нашего региона. Спасибо за работу! Пусть каждый год приносит поменьше забот и только хорошие урожаи», – написал Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что реализацию совместных проектов и дальнейшее взаимодействие обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.