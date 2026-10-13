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Общество

ИИ против рака груди: врач объяснил, как технологии помогают ставить диагноз

Рентгенолог из Тулы Алексей Пушкаренко объяснил пользу искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы. Это самый частый вид онкологии у женщин, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Предпосылками могут быть генетическая предрасположенность, образ жизни, стресс, а также количество родов и продолжительность периодов лактации. Ряд исследований подтверждает: чем больше у женщины детей, тем ниже риск онкологии молочных желез.

Чаще всего заболевание возникает у женщин старше 40 лет. Именно с этого возраста врачи рекомендуют проходить маммографию, но не чаще одного раза в два года.

Маммография остаётся основной процедурой для выявления рака молочных желёз. Уточнить диагноз помогают УЗИ и МРТ.

Искусственный интеллект анализирует рентгеновский снимок и выдаёт предварительный результат, который затем оценивают врачи. Новые технологии позволили увеличить выявляемость онкозаболеваний в целом в стране на 7 % – до 85,2 %.

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ИИ против рака груди: врач объяснил, как технологии помогают ставить диагноз

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