Безопасны ли светодиодные лампы, рассказал офтальмолог

21:22, 13 октября 2026, ПАИ

На рынке освещения прочно закрепились светодиодные (LED) лампы: их ценят за экономичность и долгий срок службы. При этом вокруг влияния LED‑света на зрение не утихают споры: одни опасаются синего излучения, другие считают такой свет менее утомительным для глаз. Безопасны ли энергосберегающие светодиодные лампы, рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

«При обычном использовании светодиодные лампы считаются безопасными. В исследованиях, где фиксировались повреждения тканей сетчатки, воздействие излучения было гораздо сильнее и дольше, чем в повседневной жизни. Но это не значит, что светом можно пользоваться по принципу «чем больше, тем лучше». Слишком яркое освещение и блики могут вызывать дискомфорт, головную боль и усталость глаз», – сообщил эксперт изданию tmn.aif.ru.

Особую проблему создаёт не сам тип лампы, а её качество и способ применения. Например, лампы с мерцанием из‑за некачественных блоков питания способны утомлять зрительную систему, даже если глаз не замечает пульсации напрямую.

«Человеческий глаз может не улавливать быстрое мерцание напрямую, однако зрительная система всё равно фиксирует эти изменения и реагирует на них. Это приводит к утомлению и снижению зрительной способности. Кроме того, при определённых условиях возникают стробоскопические эффекты – иллюзия, когда быстро двигающиеся или вращающиеся объекты кажутся неподвижными, замедленными», – предупреждает специалист.

Для людей с фоточувствительной эпилепсией пульсирующий свет может быть особенно опасен. Что касается цветовой температуры, врачи рекомендуют учитывать назначение освещения.

«Для вечернего домашнего освещения лучше выбирать тёплый или нейтральный свет. Дело вовсе не в том, что холодный свет портит сетчатку, а в том, что в нём больше коротких волн, которые влияют на циркадные ритмы. Особенно это актуально для детей, у которых внутренние биологические часы ещё развиваются. Поэтому вечером ребёнку лучше не устраивать дома филиал операционной с ярким холодным освещением», – дал совет Дмитрий Сагоненко.

Специалисты советуют избегать в жилых помещениях ламп с цветовой температурой 4 000 K и выше: такие лучше использовать для уличной или рабочей подсветки. Оптимальным для дома считается тёплый или нейтральный рассеянный свет. Также можно применять лампы накаливания малой мощности (40–60 Вт) там, где важно снизить зрительную нагрузку.

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