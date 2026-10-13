Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Безопасны ли светодиодные лампы, рассказал офтальмолог

На рынке освещения прочно закрепились светодиодные (LED) лампы: их ценят за экономичность и долгий срок службы. При этом вокруг влияния LED‑света на зрение не утихают споры: одни опасаются синего излучения, другие считают такой свет менее утомительным для глаз. Безопасны ли энергосберегающие светодиодные лампы, рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

Фото: ПАИ

«При обычном использовании светодиодные лампы считаются безопасными. В исследованиях, где фиксировались повреждения тканей сетчатки, воздействие излучения было гораздо сильнее и дольше, чем в повседневной жизни. Но это не значит, что светом можно пользоваться по принципу «чем больше, тем лучше». Слишком яркое освещение и блики могут вызывать дискомфорт, головную боль и усталость глаз», – сообщил эксперт изданию tmn.aif.ru.

Особую проблему создаёт не сам тип лампы, а её качество и способ применения. Например, лампы с мерцанием из‑за некачественных блоков питания способны утомлять зрительную систему, даже если глаз не замечает пульсации напрямую.

«Человеческий глаз может не улавливать быстрое мерцание напрямую, однако зрительная система всё равно фиксирует эти изменения и реагирует на них. Это приводит к утомлению и снижению зрительной способности. Кроме того, при определённых условиях возникают стробоскопические эффекты – иллюзия, когда быстро двигающиеся или вращающиеся объекты кажутся неподвижными, замедленными», – предупреждает специалист.

Для людей с фоточувствительной эпилепсией пульсирующий свет может быть особенно опасен. Что касается цветовой температуры, врачи рекомендуют учитывать назначение освещения.

«Для вечернего домашнего освещения лучше выбирать тёплый или нейтральный свет. Дело вовсе не в том, что холодный свет портит сетчатку, а в том, что в нём больше коротких волн, которые влияют на циркадные ритмы. Особенно это актуально для детей, у которых внутренние биологические часы ещё развиваются. Поэтому вечером ребёнку лучше не устраивать дома филиал операционной с ярким холодным освещением», – дал совет Дмитрий Сагоненко.

Специалисты советуют избегать в жилых помещениях ламп с цветовой температурой 4 000 K и выше: такие лучше использовать для уличной или рабочей подсветки. Оптимальным для дома считается тёплый или нейтральный рассеянный свет. Также можно применять лампы накаливания малой мощности (40–60 Вт) там, где важно снизить зрительную нагрузку.

Ранее врач-офтальмолог перечислила основные причины нечёткого зрения.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 октября 2026

Михаил Ведерников вручил работникам АПК ведомственные и региональные награды
13 октября 2026

Акция «Ветераны глубинки» прошла в Невельском округе
13 октября 2026

Делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы»
13 октября 2026

Безопасны ли светодиодные лампы, рассказал офтальмолог
13 октября 2026

В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики
13 октября 2026

Профориентация стала темой программы «Оглавление». Главное
13 октября 2026

Труппа Псковского областного театра кукол гастролирует в городе Иваново
13 октября 2026

Псковичка стала победительницей международного конкурса научных проектов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...