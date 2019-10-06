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Происшествия

«Не доехали до музея Пушкина»: Двадцать человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Туристы попали в ДТП по дороге в музей Пушкина в Болдино. Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Туристический автобус попал в аварию у села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области. Он принадлежит частному перевозчику и доставлял туристов из Саратова в село Большое Болдино. Гости планировали побывать в музее-заповеднике Пушкина, сообщает ТАСС.

На момент происшествия в автобусе находились 29 человек. Такие данные обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Детей  в салоне не было.

На закругленном участке мокрой автодороги водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в придорожную канаву, сообщает Росбалт. Пострадавшие доставлены в Гагинскую центральную районную больницу и Большеболдинскую центральную районную больницу.

Известно, что у нескольких человек переломы, у остальных ссадины, порезы и ушибы, сообщают СМИ со ссылкой на главу администрации Гагинского района региона Павла Кондакова.

У водителя стаж работы около 30 лет. В момент аварии он был трезв.

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