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Культура

Виртуозный музыкант Максим Белоглазов даст концерт в Великих Луках

Великолучанин Максим Белоглазов выступит с концертом в родном городе. Сейчас Максим является студентом Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. В Великих Луках он окончил Центр эстетического воспитания – музыкально-исполнительское отделение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Молодой человек дважды становился участником творческих смен Всероссийского образовательного центра «Сириус» (Сочи) для талантливых детей в области искусства. Он обладатель премии «Юные дарования Псковщины».

Кроме того, Максим Белоглазов – победитель многих конкурсов самых разных ровней – от региональных до международных. В мае этого года он стал лауреатом международного конкурса пианистов «Бартоломео Кристофори» (г. Санкт-Петербург).

В родном городе музыкант даст концерт 25 октября.

В программу вошли произведения Л. Бетховена и Р. Шумана, Ф. Шопена.

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