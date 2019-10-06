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Общество

Водителей в Псковской области предупреждают о гололедице на дорогах

Синоптики рекомендуют водителям "переобуть" колеса машин и перейти на зимнюю резину. Фото: Дарья Хваткова.

Синоптики рекомендуют жителям Псковской области «переобуть» свои автомашины и перейти с летней резины на зимнюю. Как рассказали Псковскому агентству информации в Гидрометцентре России, на северо-запад страны наступает холодный арктический воздух, среднесуточная температура отклоняется от привычных значений на 2-4 градуса.

5 октября в Псковской области выпал первый снег. И, несмотря на то, что он быстро растаял, синоптики дают неутешительный прогноз: начало предстоящей недели будет прохладным, в ночные часы столбики термометров опустятся до отметок – 1 – 2 градуса. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов. Именно поэтому ночью и в утренние часы возможны осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах.

Завершится неделя потеплением. Ночью до +7, днем до +12 градусов.

 

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