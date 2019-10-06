В правила дорожного движения включат электросамокаты, гироскутеры и роликовые коньки

16:46, 06 октября 2019, ПАИ

В правилах дорожного движения могут появиться «средства индивидуальной мобильности». Таким термином назвали электросамокаты, гироскутеры, роликовые коньки, обычные самокаты и моноколеса со скейтбордами. Как пишет «Российская газета», пока что данная инициатива лишь проходит обсуждение. Вызвана она отсутствием каких-либо мер воздействия на граждан, использующих такой транспорт. Сейчас в России они приравнены к пешеходам, и, как правило, не несут ответственность в случае происшествий.

Эксперты настаивают на необходимости ограничить передвижение всех указанных транспортных средств по велодорожкам, а в случае их отсутствия – по краю правой полосы проезжей части дороги. Однако моноколеса, гироскутеры и прочие средства передвижения намерены ограничить в скорости – не более 20 километров в час. Сейчас их обладатели нередко рассекают в толпе прохожих при скорости до 80 километров в час.

Авторы инициативы предлагают также разделить все «средства индивидуальной мобильности» по мощности, некоторые необходимо приравнять к скутерам и мопедам.