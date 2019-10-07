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Общество

Новый способ сдерживания цен на билеты предложили авиакомпании правительству

Российские авиакомпании предложили правительству несколько вариантов стабилизации финансового состояния перевозчиков, при которых можно избежать резкого роста цен на билеты. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, все сценарии предполагают помощь из бюджета, на прошлой неделе Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила предложения вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Для того, чтобы сдержать цены на билеты предложено снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. Предложение поддержали в Минтрансе.

В документе предложен и альтернативный вариант: речь идет об увеличении суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5.

По данным Минтранса, за 6 месяцев 2019 года цена на авиабилеты выросли на 7%. Как заявили ранее в АЭВТ, за год они могут подорожать на 9-10% к показателям прошлого года. По итогам мониторинга ФАС, за восемь месяцев рост составил около 6%, что выше инфляции.

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