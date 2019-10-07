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Общество

Самовольную постройку на острове Белова снесут по требованию прокурора

В Псковском районе на острове имени Белова будет снесена самовольная постройка (жилой дом), которую пытались построить в особо охраняемой природной территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что местные жители незаконно строили дом в границах особо охраняемой природной территории - памятника природы Псковской области «Остров имени Белова», а также в границах водоохраной и прибрежной защитной полосы Чудско-Псковского озера. При этом у местных жителей не было необходимых разрешительных документов.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с требованием признать данную постройку самовольной и обязать собственников снести её за свой счет в течение трёх месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчиков возложены соответствующие обязанности. Определением судебной коллегии Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Исполнение решения контролирует природоохранная прокуратура.

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