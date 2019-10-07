Пскович обратил внимание на изображение Бруклинского моста на печатной продукции «Почты России»

09:36, 07 октября 2019, ПАИ

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Пскович Максим Пушкин, путешествующий по стране, обратил внимание на изображение Бруклинского моста на печатной продукции «Почты России». Фотографией с блокнотами и записными книжками из отделения в Улан-Удэ (Бурятия) он поделился на своей странице в «Фейсбуке».

«Мне просто интересно, где такое место у нас в России, которое изображено, или имеет место собирательный образ городов России. Я вижу очень большое сходство изображения с обложек тетрадок, блокнотов, записных книжек Почты России вот с этой фотографией Бруклинского моста через Ист-Ривер в Нью-Йорке (США)», - отметил Максим Пушкин и приложил в комментариях фотографию.

Официальный представитель «Почты России» в соцсетях на вопрос псковича никак не отреагировал, ответив лишь на вопрос относительно закончившихся в отделении Улан-Удэ открыток и коробок для посылок.