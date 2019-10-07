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Общество

Пскович обратил внимание на изображение Бруклинского моста на печатной продукции «Почты России»

Пскович Максим Пушкин, путешествующий по стране, обратил внимание на изображение Бруклинского моста на печатной продукции «Почты России». Фотографией с блокнотами и записными книжками из отделения в Улан-Удэ (Бурятия) он поделился на своей странице в «Фейсбуке».

«Мне просто интересно, где такое место у нас в России, которое изображено, или имеет место собирательный образ городов России. Я вижу очень большое сходство изображения с обложек тетрадок, блокнотов, записных книжек Почты России вот с этой фотографией Бруклинского моста через Ист-Ривер в Нью-Йорке (США)», - отметил Максим Пушкин и приложил в комментариях фотографию.

Официальный представитель «Почты России» в соцсетях на вопрос псковича никак не отреагировал, ответив лишь на вопрос относительно закончившихся в отделении Улан-Удэ открыток и коробок для посылок.

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