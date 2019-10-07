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Общество

14-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже

14-летняя девочка получила травмы в результате наезда автомобиля в Себеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 октября около 20:35 на перекрестке улиц 7 Ноября и Автомобилистов девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «Волга» под управлением 63-летнего водителя. По предварительным данным, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины. Девочку госпитализировали в больницу.

5 октября около 8:30 на 449-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Пустошкинском районе 37-летний водитель автомашины IVECO не справился с управлением и столкнулся со стоящей автомашиной SCANIA, в которой находился 49-летний мужчина.

Водителя IVECO отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра и открытым переломом ноги.

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