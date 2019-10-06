Медведь задрал женщину в Забайкалье

10:05, 07 октября 2019, ПАИ

В России в лесу Хилокского района Забайкальского края 50-летняя местная женщина погибла в результате нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу района.

Труп женщины с рваными ранами рук, головы и туловища был найден в 100 километрах от села Тэрэпхэн. На месте работает следственная группа, личность погибшей установлена. Факт гибели женщины от нападения медведя подтвердили в районной администрации.

Это не первый случай нападения медведей на людей в последние дни. 5 октября в Оймяконском районе Якутии в результате нападения медведя погиб экс-депутат якутского государственного собрания Александр Крылов.