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Общество

860 тысяч рублей задолженности взыскали приставы с великолукской организации

860 тысяч рублей задолженности взыскали судебные приставы с великолукской организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Великолукское предприятие не выплачивало долг по договору поставки древесины и процентов за пользование чужими деньгами в пользу юридического лица.  

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако руководитель организации-должника не спешил оплачивать долг. После этого пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тысяч рублей, а также постановление о наложении ареста на деньги, находящиеся на расчетном счете должника. Кроме того, руководителю организации было вручено предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Чтобы снять арест с банковского счета и избежать дальнейших последствий великолукская организация полностью оплатила задолженность в 860 тысяч рублей и исполнительский сбор в 60 тысяч рублей.

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