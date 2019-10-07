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Общество

Лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов выберут на региональном фестивале «Мой Пушкин»

С 11 по 15 октября в Пушкинских Горах состоится 20-й всероссийский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Как ожидается, на него приедут гости из Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Мурманской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и Республики Дагестан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также его произведений: 190 лет со дня написания романа «Роман в письмах», стихотворений «Воспоминания в Царском Селе», «Зимнее утро», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 185 лет назад свет была написана повесть «Пиковая дама» и сказка «Золотой Петушок».

Участие в фестивале примут учащиеся образовательных учреждений, индивидуальные исполнители, детские и молодежные творческие объединения. Все они будут бороться в 7 номинациях: «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская работа», «Хореография», «Вокал» и «Театральная». Оценивать участников будут научные сотрудники Пушкинского Дома, заслуженные деятели искусств, кино и телевидения.

На фестивале также состоится поэтическая дуэль, в ней примут участие ребята из двух возрастных групп: младшей нужно будет прочитать стихотворение «Домовому», старшей – «Деревня». Победителя определят голосованием и отметят дипломом и подарком.

Фестиваль «Мой Пушкин» проходит в Псковской области ежегодно с целью приобщения детей и подростков к наследию Александра Пушкина. Мероприятие направлено на развитие творческих способностей, выявление и поддержку юных дарований, а также совершенствование работы литературных объединений и клубов.

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